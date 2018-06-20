Свадебный кульбит: роскошный Mercedes не устоял на четырех колесах

Физика, беспощадная ты дрянь. Таким эпиграфом мы уже открывали некоторые из сюжетов, но в этом видео водитель действительно был безжалостно наказан за свою беспечность.

Автолюбитель кружил на Mercedes AMG GLE 63 Coupe по небольшой площади, когда внезавно при очередном повороте кроссовер просто перевернулся на крышу.

Любопытно, что скорость при этом была совсем небольшой. Сам же Mercedes, по идее, показывал неплохие результаты по тестам на устойчивость. Пользователи предположили, что, возможно, водитель отключил ESP и это не позволило автоматике предотвратить переворот.

Также зрители выяснили, что дело произошло во Франции, а машина была арендована на свадьбу под залог в 2 000 евро на случай «повреждения машины». Упс, кажется для кого-то свадьба будет уже не такой веселой.