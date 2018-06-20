Nissan влетел в машину ДПС, патрулирующую дороги у отеля Hilton, куда приехала сборная французов 

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Врачи рассказали о состоянии девушки, выжившей в страшном ДТП с квадроциклами

В страшном ДТП с квадроциклами погиб сын вице-президента УБРиР Алексея Овчинникова

Страшное ДТП: по дороге на Верхнюю Сысерть лоб в лоб столкнулись два квадроцикла - четверо погибших