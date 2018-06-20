Nissan влетел в машину ДПС, патрулирующую дороги у отеля Hilton, куда приехала сборная французов 

В Екатеринбурге в ДТП пострадала одна из машин ДПС, которая патрулировала дороги возле Центрального стадиона и отеля Hilton, куда привезли французскую сборную, — в районе ВИЗ-бульвара, Репина и переулка Пестеревского. По всей видимости, автомобиль Nissan отнесло на машину инспекторов после столкновения с другим авто.
— Nissan Almera въехал в Fiat ГИБДД. Две машины ДПС остановились в правом ряду — там, где знак «Остановка запрещена». И пожилой человек за рулем Nissan влетел в крайнюю, чуть не сбив самого гибэдэдэшника. Я видел только самый конец аварии: как инспектор ГИБДД неестественно перебегает дорогу, и тут вылетает эта машина, — отметил общественник Алексей Беззуб, ставший свидетелем ДТП. — Вероятно, перед этим была другая авария — дальше стояли другие автомобили, водитель выруливающей машины не ожидал, что там будет стоять автомобиль ДПС, — и влетел в него.
В ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать инцидент позже.