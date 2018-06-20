SKODA Rapid — ваш универсальный помощник в повседневных поездках.
Не пропустите горячее предложение официального дилера ВЕНТУС на SKODA Rapid, только до конца июня этот динамичный автомобиль по специальной цене!
Автомобили в наличии с ПТС Вы еще думаете? Тогда убедитесь сами!
6 аргументов в пользу покупки SKODA Rapid:
Выход в интернет (обновленные информационно-развлекательные системы) Дизайн кристаллической точностиБагажник ŠKODA Rapid имеет объём 530 литровЗонт в специальном отделенииВыдающийся уровень безопасностиС заботой о природе.
Вы можете задать интересующие Вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы перезвоним
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Rapid Ambition с пакетом WE5 2018года выпуска / модельного года при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 30 июня. Количество автомобилей ограничено.