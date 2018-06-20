Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми

Драма в Питере: офицер погиб вместе с двумя детьми

В Санкт-Петербурге в страшном ДТП с участием автобуса погиб офицер Минобороны и двое его малолетних детей. Все произошло после сильного ливня: иномарку военного занесло и выбросило на встречную полосу, где ехал «ПАЗик», рассказывают очевидцы. В автобусе пострадали восемь человек, некоторых пассажиров даже выбросило на дорогу. Ехавший в попутном направлении водитель Audi Q5 попытался уйти от столкновения и вылетел на обочину.

В Санкт-Петербурге выясняют причины смертельного ДТП с участием трех транспортных средств, которое произошло накануне вечером, когда в городе прошел сильный дождь. По данным местных СМИ и сообщений очевидцев в соцсетях, авария произошла около восьми часов вечера на Петергофском шоссе:

водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с заполненным пассажирами маршрутным автобусом ПАЗ.

«Пазик» следовал по маршруту К-404 от Балтийского вокзала до Ломоносова через город Петродворец. Участником аварии также стал автомобилист, ехавший за рулем кроссовера Audi Q5 на московских номерах, который следовал в попутном с Honda направлении: пытаясь уйти от столкновения, немецкая иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в забор.

На кадрах с места ДТП видно, что от белоснежной Honda практически ничего не осталось — столкновение было такой силы, что целой у иномарки осталась лишь передняя часть кузова. Основной удар пришелся на левую часть автомобиля.

У маршрутного автобуса оказалась серьезно разбита передняя часть. Многие очевидцы также сняли кадры после самой аварии, по которым очевидно, что выжить у находившихся в Honda людей не было никаких шансов. «Да, там все», — говорит мужчина за кадром.

По данным «Фонтанки», за рулем Honda находился 40-летний командир учебного батальона Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулёва по фамилии Панков. В результате ДТП погиб он сам и двое его сыновей — мальчики 10 и двух лет. Пассажиры маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали восьмерых человек.

По словам очевидцев, несколько человек вылетели через прямо через лобовое стекло ПАЗа.

Пострадали трое мужчин 32, 34 и 40 лет, четыре женщины 39, 41 и 59 лет, а также 13-летний подросток. Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой голени в состоянии средней тяжести в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Взрослые доставлены в больницы: трое в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии. Еще девятерым пассажирам помощь оказали на месте происшествия и отпустили домой. Находившийся в Audi водитель не пострадал.

Как сообщила в своем твиттере вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, по состоянию на 12:00 часов среды, 20 июня, двое пострадавших остаются в НИИ Джанелидзе в состоянии средней тяжести, трое пострадавших — в Городской больнице №26 из них двое в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней тяжести. Ребенок из К. А. Раухфуса готовится к выписке.

По одной из версий, причиной ДТП стала плохая видимость из-за сильного дождя и скользкая дорога. Однако очевидцы также указали на колейность на этом участке трассы.

«Колея плюс скорость, плюс 197 регион — не местный, не знал что там поворот», — написал один из очевидцев.

Эту же версию поддержала очевидец Алла Андреева : «Колейность там имеется, перед мундиалем залатали заплатками дорогу, расположение заплаток не поддается логике вообще. На фотографии колею хорошо видно. В ней по сухому даже автомобиль мотает, настолько дорога разбита», — написала она в соцсетях.

«За 10 минут ливень начался стеной, самое поганое время, когда грязь с асфальта пеной встает. Звук удара был такой что за 100 метров приняли его за гром», — рассказал Артем Шеряков. «Передо мной почти было. Ливень и колея. Занесло в маршрутку», — сообщил Денис Шмигирилов.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов , решается вопрос о возбуждении уголовного дела.