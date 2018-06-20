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Пьяная компания на машине повредили несколько машин в ЗелАО
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Пьяная компания на машине повредили несколько машин в ЗелАО 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В Зеленограде не трезвая компания ездила по дворам на автомобиле без колеса.
18 июня, вечером во время езды вокруг домов у иномарки оторвалось колесо, однако она не остановилась и продолжила движение повреждая другие транспортные средства.
След тянулся по дворам нескольких корпусов. Сообщения были о трех задетых припаркованных автомобилях. Точных данных по пострадавшим авто на момент поимки не было. Жители выбежали на жуткие звуки тормозов и удары.. На место происшествия прибыли несколько экипажей ДПС, которые остановили пьяную компанию.
фото: netall.ru
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