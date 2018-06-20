Пьяная компания на машине повредили несколько машин в ЗелАО

В Зеленограде не трезвая компания ездила по дворам на автомобиле без колеса.

18 июня, вечером во время езды вокруг домов у иномарки оторвалось колесо, однако она не остановилась и продолжила движение повреждая другие транспортные средства.

След тянулся по дворам нескольких корпусов. Сообщения были о трех задетых припаркованных автомобилях. Точных данных по пострадавшим авто на момент поимки не было. Жители выбежали на жуткие звуки тормозов и удары.. На место происшествия прибыли несколько экипажей ДПС , которые остановили пьяную компанию.

фото: netall.ru