Пьяная компания на машине повредили несколько машин в ЗелАО 

В Зеленограде не трезвая компания ездила по дворам на автомобиле без колеса.
18 июня, вечером во время езды вокруг домов у иномарки оторвалось колесо, однако она не остановилась и продолжила движение повреждая другие транспортные средства.
След тянулся по дворам нескольких корпусов. Сообщения были о трех задетых припаркованных автомобилях. Точных данных по пострадавшим авто на момент поимки не было. Жители выбежали на жуткие звуки тормозов и удары.. На место происшествия прибыли несколько экипажей ДПС, которые остановили пьяную компанию.
фото: netall.ru