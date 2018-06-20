Ещё
На УАЗе прокомментировали слухи о работе над «Патриотом» с АКПП
Далее:
Читайте также:
Ещё

На УАЗе прокомментировали слухи о работе над «Патриотом» с АКПП 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В пресс-службе Ульяновского Автомобильного Завода Пятому каналу подтвердили, что работа над новой версией УАЗ Патриот ведется. Однако назвать сроки, когда автомобиль появится в продаже, отказались.
— Мы действительно работаем над этим, но подтвердить, что мы анонсируем «автомат» в начале 2019 года, пока не можем, — сказала пресс-секретарь УАЗ Екатерина Калинская.
Ранее стало известно, что внедорожник УАЗ Патриот обретет шестиступенчатую автоматическую коробку передач, родственную тем, что устанавливаются на американские Hummer и Escalade, а мощность мотора автомобиля увеличится с 135 до 150 лошадиных сил. Кроме того, машина получит усовершенствованную систему охлаждения двигателя. Специализированные СМИ утверждают, что новая версия Патриота будет анонсирована в марте 2019 года. Стоимость нового автомобиля «источникам» так же неизвестна.
Пятый канал: последние новости
Жуткие фото с места смертельной аварии с квадроциклами под Екатеринбургом Стали известны подробности смертельного ДТП на юге Петербурга Что известно о трагедии в Волгограде: эксклюзивные видеоматериалы Пятого канала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми105
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением304
Skoda не распродала запасы автомобилей Yeti
Три мифа о моторном масле
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение