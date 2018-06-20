На УАЗе прокомментировали слухи о работе над «Патриотом» с АКПП 

В пресс-службе Ульяновского Автомобильного Завода Пятому каналу подтвердили, что работа над новой версией УАЗ Патриот ведется. Однако назвать сроки, когда автомобиль появится в продаже, отказались.
— Мы действительно работаем над этим, но подтвердить, что мы анонсируем «автомат» в начале 2019 года, пока не можем, — сказала пресс-секретарь УАЗ Екатерина Калинская.
Ранее стало известно, что внедорожник УАЗ Патриот обретет шестиступенчатую автоматическую коробку передач, родственную тем, что устанавливаются на американские Hummer и Escalade, а мощность мотора автомобиля увеличится с 135 до 150 лошадиных сил. Кроме того, машина получит усовершенствованную систему охлаждения двигателя. Специализированные СМИ утверждают, что новая версия Патриота будет анонсирована в марте 2019 года. Стоимость нового автомобиля «источникам» так же неизвестна.