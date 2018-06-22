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В Приморье ночью подожгли автомобиль
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В Приморье ночью подожгли автомобиль 

Prim.News 22 июня 2018
Фото: Prim.News
Автомобиль горел в ночь на 21 июня в Находке.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», припаркованную машину подожгли у дома №10 по улице Пограничная.
Информации о пострадавших нет.
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