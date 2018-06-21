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Двое приморцев с помощью ножниц вскрыли и угнали автомобиль
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Двое приморцев с помощью ножниц вскрыли и угнали автомобиль 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
За угон автомобиля двое жителей Находки предстанут перед судом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление было совершено в марте этого года. Когда один из фигурантов наблюдал за окружающей обстановкой, второй в это время открыл замок двери автомобиля марки MITSUBISHI DELICA заранее приготовленными ножницами, после чего.
На краденом автомобиле злоумышленники скрылись с места преступления. Из транспортного средства они украли личное имущество потерпевшего.
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