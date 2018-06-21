В Солнечном водитель пробил колесо о груду камней, разбросанных по проезжей части

В микрорайоне Солнечный екатеринбуржец повредил свой автомобиль, наехав на груду камней, рассыпанных на дороге. Как рассказал E1.RU Станислав, произошло это вчера около 22 часов, когда он с беременной женой возвращался от друзей.

— Я ехал со скоростью 40 километров в час, шел ливень и этот участок дороги был не очень хорошо освещен, — говорит Станислав. — Когда наехали на эти камни, было чувство, что подвеска осталась в районе светофора, а внутренности перемешались у пассажира и водителя. Вышел разбираться, что случилось, увидел на дороге кучу камней размером с футбольный мяч. В этот же момент еще одна машина пропахала пузом эту гору. В итоге нас собралось трое таких с повреждениями. Остальные водители, протарахтев по камням, ехали дальше.

Станислав пошел в службу безопасности района, и там на записях с камер удалось определить, что камни рассыпал какой-то водитель на грузовике.

— В итоге: пробитое колесо, треск и стук в подвеске при движении, — говорит Станислав. — В ГИБДД сказали, что мы сами виноваты — надо было следить за дорогой. Никто с этим ничего поделать не может, хотя есть записи, указывающие на виновника.

Напомним, вчера во время ливня водителям пришлось несладко: читательница E1.RU рассказала, что пока ехала из Невьянска в Березовский, думала, ее раз пять смоет с трассы. А в Екатеринбурге из-за грозы отключалось электричество.