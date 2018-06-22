Маленькая девочка стала участницей ДТП в Барнауле

Очередной дорожно-транспортный инцидент произошел в столице Алтайского края накануне на улице Георгия Исакова. Как сообщают очевидцы происшествия в паблике «Инцидент Барнаул», один из участников аварии выезжал со двора, когда в него врезалась другая иномарка. При этом в салоне одного из автомобилей находился трехлетний ребенок. После удара малышка вылетела в окно, поскольку была не пристегнута. Некоторое время она была без сознания, но во время госпитализации очнулась. Сейчас ребенок находится в больнице. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение, ссадины, ушибы.

Пока неизвестно, что явилось причиной аварии. Между тем известно, что одна из иномарок на полной скорости врезалась в другую, когда та разворачивалась. Виновник аварии скрылся с места аварии. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции. Инцидент вызвал шквал негодования среди подписчиков: «Пусть быстрее выздоравливает. Лишь бы без дальнейших последствий обошлось», — передают пожелания малышке одни.

«Двойное нарушение перевозки детей. Ну если у водителя пусто в голове, то гоняй один по гоночному треку», — возмущались другие. Официальных данных о случившейся аварии на момент публикации нет.

Фото: pixabay.com.