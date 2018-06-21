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В Петербурге автомобиль упал в реку
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В Петербурге автомобиль упал в реку 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДорИнфо
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина упала в реку Охта, пробив заграждение моста на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга утром в четверг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, водитель остался жив.
"Машина упала в Охту вместе с водителем. Водитель жив, машину извлекаем", — сказали в пресс-службе.
По словам очевидцев, автомобиль затонул за несколько секунд, а причиной ДТП якобы стал люк, крышка которого была неплотно закрыта, в результате, при наезде на нее, автомобилиста занесло. Пока официального подтверждения этой версии нет. Разбираться в причинах аварии будет ГИБДД.
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