Регионы — лидеры рынка подержанных авто

Итоги продаж на вторичном рынке автомобилей за истекшие 5 месяцев текущего года позволили выявить регионы с самым высоким спросом. Всего было продано 2,061 млн подержанных автомобилей. Рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 1,3%.

Логично, что первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Московская область. Суммарно на лидеров пришлось 11,5% всего рынка. При этом в Подмосковье продано 119,7 тыс., автомобилей, а в Москве 117 тыс. На третьем месте Краснодарский край с результатом 100,9 тыс., автомобилей. Рост южного рынка составил 1,7%.

В ТОП-5 вошли Санкт-Петербург, где продано 75 тыс. автомобилей и отмечен рост на 0,7%, и Свердловская область с результатом 63,5 тыс. проданных автомобилей. Рост составил 7,2%.

В десятке лучших регионов, соответственно, располагаются Ростовская область (60,9 тыс., +0,1%), Башкортостан (58,7 тыс., +3,8%), Челябинская область (52,7 тыс., +1,8%), Татарстан (51,5 тыс., +1,8%) и Новосибирская область (49,9 тыс., −2,9%).