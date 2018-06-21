Ещё
Регионы — лидеры рынка подержанных авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Регионы — лидеры рынка подержанных авто 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Итоги продаж на вторичном рынке автомобилей за истекшие 5 месяцев текущего года позволили выявить регионы с самым высоким спросом. Всего было продано 2,061 млн подержанных автомобилей. Рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 1,3%.
Логично, что первое и второе место в рейтинге заняли Москва и Московская область. Суммарно на лидеров пришлось 11,5% всего рынка. При этом в Подмосковье продано 119,7 тыс., автомобилей, а в Москве 117 тыс. На третьем месте Краснодарский край с результатом 100,9 тыс., автомобилей. Рост южного рынка составил 1,7%.
В ТОП-5 вошли Санкт-Петербург, где продано 75 тыс. автомобилей и отмечен рост на 0,7%, и Свердловская область с результатом 63,5 тыс. проданных автомобилей. Рост составил 7,2%.
В десятке лучших регионов, соответственно, располагаются Ростовская область (60,9 тыс., +0,1%), Башкортостан (58,7 тыс., +3,8%), Челябинская область (52,7 тыс., +1,8%), Татарстан (51,5 тыс., +1,8%) и Новосибирская область (49,9 тыс., −2,9%).
Car-Mania: последние новости
Что-то с ним не так: тест-драйв Citroen C3 Aircross 1,2 (110 л.с.) AT6 «АвтоВАЗ» завершает производство трех моделей “Премьера” ударила новым автосалоном Volkswagen по застойному рынку Самары
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: четверо погибших180
Первая смерть на Крымском мосту304
Новая драма на Кутузовском: мажоры сгорели заживо1
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми156
Из-за водителя взорвалась АЗС
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение