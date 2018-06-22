Выпуск легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в январе-мае вырос на 8%

Nissan и С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — ПРАЙМ. Автозаводы Hyundai Toyota в Санкт-Петербурге в январе-мае 2018 года выпустили 152,3 тысячи легковых автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

В том числе в мае объем производства составил 31,7 тысячи машин, что на 9% выше показателя за апрель 2017 года.

"Для мая нынешний объем производства оказался довольно высоким, больше машин за всю историю развития петербургского автопрома в последний месяц весны выпускалось только в 2012 году. Правда, несмотря на такие показатели, по итогам полугодия рост автомобильного производства в Петербурге останется на уровне ниже 10%", — отметил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин , слова которого приводятся в сообщении.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей по итогам января-мая 2018 года составила 24,1% (год назад — 26,7%).

За пять месяцев этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.