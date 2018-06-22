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Выпуск легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в январе-мае вырос на 8%
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Выпуск легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в январе-мае вырос на 8% 

Прайм 39 минут назад
Фото: Дни.ру
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — ПРАЙМ. Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге в январе-мае 2018 года выпустили 152,3 тысячи легковых автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».
В том числе в мае объем производства составил 31,7 тысячи машин, что на 9% выше показателя за апрель 2017 года.
"Для мая нынешний объем производства оказался довольно высоким, больше машин за всю историю развития петербургского автопрома в последний месяц весны выпускалось только в 2012 году. Правда, несмотря на такие показатели, по итогам полугодия рост автомобильного производства в Петербурге останется на уровне ниже 10%", — отметил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, слова которого приводятся в сообщении.
Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей по итогам января-мая 2018 года составила 24,1% (год назад — 26,7%).
За пять месяцев этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.
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