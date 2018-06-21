Ещё
В Приморье водитель внедорожника самостоятельно отбуксировал во дворе чужую легковушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приморье водитель внедорожника самостоятельно отбуксировал во дворе чужую легковушку 

Prim.News 21 июня 2018
Опубликовано видео.
Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, на котором водитель дорогостоящего внедорожника при помощи троса буксирует припаркованный автомобиль, за рулем которого, судя по всему никого нет.
Подписчики предположили, что таким образом дерзкий автомобилист решил освободить «свое» парковочное место, на которое кто-то поставил машину. Другие же пользователи сообщили, что водитель джипа таким необычным образом решил освободить себе выезд со двора, заблокированный автомобилем, который он и решил отбуксировать, не дожидаясь хозяина машины.
Некоторые читатели возмутились, написав, что отбуксировав таким хамским способом чужую машину можно повредить её, например, испортить «автомат».
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
20 Июн 2018 в 5:21 PDT
Prim.News: последние новости
Госавтоинспекция Приморья разъяснила преимущества оформления ДТП по Европротоколу Опубликовано видео последствий жуткого ДТП в Приморье Ужасающее видео смертельного ДТП в Китае опубликовали в Интернете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохожие кричали «Убей его!»748
«Полиция кое-что скрывает»: арестован сбивший девушку водитель BMW194
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась8
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную2
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение