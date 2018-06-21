В Приморье водитель внедорожника самостоятельно отбуксировал во дворе чужую легковушку

Опубликовано видео.

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, на котором водитель дорогостоящего внедорожника при помощи троса буксирует припаркованный автомобиль, за рулем которого, судя по всему никого нет.

Подписчики предположили, что таким образом дерзкий автомобилист решил освободить «свое» парковочное место, на которое кто-то поставил машину. Другие же пользователи сообщили, что водитель джипа таким необычным образом решил освободить себе выезд со двора, заблокированный автомобилем, который он и решил отбуксировать, не дожидаясь хозяина машины.

Некоторые читатели возмутились, написав, что отбуксировав таким хамским способом чужую машину можно повредить её, например, испортить «автомат».

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

20 Июн 2018 в 5:21 PDT