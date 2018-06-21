Ещё
Стали известны подробности страшной аварии в Москве с участием Mercedes
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны подробности страшной аварии в Москве с участием Mercedes 

Пятый канал 57 минут назад
Фото: Пятый канал
У безработного владельца элитной иномарки (стоимость этой модели Mercedes — не меньше шести миллионов рублей) — десятки штрафов за нарушение скорости.
Жуткое столкновение мужчина спровоцировал в центре столицы, на Кутузовском проспекте. Водитель на скорости около двухсот километров в час сбил насмерть женщину, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус.
Удар был такой силы, что автомобилю Fiat снесло переднюю часть. Обломки разлетелись на десятки метров. Mercedes вспыхнул. Предполагаемый виновник аварии с пассажиром сгорели заживо.
В общей сложности погибли четверо. В больнице остаются еще двое пострадавших — они в тяжелом состоянии.
Пятый канал: последние новости
Опубликованы жуткие кадры с места смертельного ДТП на юге Петербурга Жуткие фото с места смертельной аварии с квадроциклами под Екатеринбургом Стали известны подробности смертельного ДТП на юге Петербурга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: четверо погибших180
Первая смерть на Крымском мосту304
Новая драма на Кутузовском: мажоры сгорели заживо1
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми156
Из-за водителя взорвалась АЗС
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение