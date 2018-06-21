Стали известны подробности страшной аварии в Москве с участием Mercedes

У безработного владельца элитной иномарки (стоимость этой модели Mercedes — не меньше шести миллионов рублей) — десятки штрафов за нарушение скорости.

Жуткое столкновение мужчина спровоцировал в центре столицы, на Кутузовском проспекте. Водитель на скорости около двухсот километров в час сбил насмерть женщину, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Удар был такой силы, что автомобилю Fiat снесло переднюю часть. Обломки разлетелись на десятки метров. Mercedes вспыхнул. Предполагаемый виновник аварии с пассажиром сгорели заживо.

В общей сложности погибли четверо. В больнице остаются еще двое пострадавших — они в тяжелом состоянии.