Водитель, протаранивший машину ДПС, заявил о неисправных тормозах

Накануне вечером, 20 июня, на улице Комсомольской в Орле автомобиль « Мерседес » протаранил «Форд» госавтоинспекции . Авария случилась в районе третьей поликлиники.

В столкновении пострадали два человека: водитель немецкой легковушки и пассажир служебного авто. Они госпитализированы.

По сообщению очевидцев, водитель «Мерседеса» заявил после случившегося, что причиной аварии стала неисправность тормозной системы.