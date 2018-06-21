Ещё
Водитель, протаранивший машину ДПС, заявил о неисправных тормозах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель, протаранивший машину ДПС, заявил о неисправных тормозах 

РИА 57 53 минуты назад
Фото: РИА 57
Накануне вечером, 20 июня, на улице Комсомольской в Орле автомобиль «Мерседес» протаранил «Форд» госавтоинспекции. Авария случилась в районе третьей поликлиники.
В столкновении пострадали два человека: водитель немецкой легковушки и пассажир служебного авто. Они госпитализированы.
По сообщению очевидцев, водитель «Мерседеса» заявил после случившегося, что причиной аварии стала неисправность тормозной системы.
Сообщение Водитель, протаранивший машину ДПС, заявил о неисправных тормозах появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Водителя, направившего автобус под поезд, заключили под стражу СКР сообщил о задержании водителя, направившего автобус под поезд Под Орлом сбили лося
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: четверо погибших142
Первая смерть на Крымском мосту304
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми156
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП9
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением307
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение