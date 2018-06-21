Накануне вечером, 20 июня, на улице Комсомольской в Орле автомобиль «Мерседес» протаранил «Форд» госавтоинспекции. Авария случилась в районе третьей поликлиники.
В столкновении пострадали два человека: водитель немецкой легковушки и пассажир служебного авто. Они госпитализированы.
По сообщению очевидцев, водитель «Мерседеса» заявил после случившегося, что причиной аварии стала неисправность тормозной системы.
Сообщение Водитель, протаранивший машину ДПС, заявил о неисправных тормозах появились сначала на РИА 57.