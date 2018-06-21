В Луговом во время тест-драйва угнали выставленный на продажу BMW

В посёлке Луговое покупатели решили прокатиться на продающемся BMW 7 и угнали автомобиль, когда его хозяин вышел покурить. Об этом «Клопс» рассказала владелица машины Мария.

"Несколько дней назад мы разместили объявление о продаже BMW 7 на Avito. Вчера вечером приехал покупатель посмотреть машину. Он сел за руль, чтобы прокатиться, мой муж — рядом с ним. Покупатель попросил подъехать к остановке, где якобы стоял его друг, который разбирается в автомобильных документах. Они подъехали, муж вышел из машины покурить, в это время второй сел в машину, и они быстро уехали в сторону Правдинска", — сообщила Мария.

Супруги вызвали полицию, написали заявление об угоне. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и изучают записи с камер видеонаблюдения.