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Из-за водителя взорвалась АЗС
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Из-за водителя взорвалась АЗС 

Рамблер 21 июня 2018
В ночь на 21 июня на трассе, связывающей Киев и Житомир, произошло чрезвычайное происшествие. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Водитель на синей легковой машине заехал на автозаправочную станцию «БРСМ-Нафта». Поскольку поблизости сотрудников АЗС не было, он сам вставил пистолет в бак и отправился оплачивать топливо. Вернувшись, мужчина забыл вытащить пистолет из бака, сел в машину и тронулся с места. Шланг оказался на удивление крепким: когда автомобиль отъехал, шланг натянулся, в результате чего рухнула топливораздаточная колонка. Через несколько секунд прогремел взрыв. К счастью, система пожаротушения сработала оперативно, благодаря этому огонь распространился не сильно, пожар был ликвидирован за 11 минут. Виновник происшествия с места скрылся. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом».
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