Volvo готовит беспилотный кроссовер, в котором можно будет спать в пути

Следующее поколение флагманского кроссовера Volvo XC90 получит систему автономного вождения Level 4. Это означает, что автопилот будет полностью готов для вождения без помощи водителя даже в экстренных ситуациях. В отличие от современных систем автопилотирования, в новом Volvo можно будет вздремнуть в пути на магистралях, не опасаясь, что автоматика попросит водителя взять управление на себя в пути. Об этом сообщил вице-президент шведского автопроизводителя, Хенрик Грин

Volvo XC90 текущего поколения

Новая система получила название Highway Assist, она будет доступна на серийных автомобилях с 2021 года.

Сообщество автомобильных инженеров (англ. Society of Automotive Engineers, SAE) определяеть пять уровней автоматизации вождения транспортных средств. Первый уровень — круиз-контроль, автоматическое управление ускорением и торможением, когда автомобиль следует за следующим участником движения. Автомобили второго уровня умеют самостоятельно рулить и поддерживать скоростной режим непродолжительное количество времени. На третьем уровне автоматизации автомобиль способен передвигаться самостоятельно продолжительное время, но будет регулярно требовать вмешательства водителя, если ситуация того потребует, по мнению автоматики. Автопилот 4 уровня прокладывает маршрут самостоятельно и не требует вмешательства водителя везде, где технические условия допускают автономное вождения. И, наконец, автомобили пятого уровня получат полностью адаптивный, пригодный для любых покрытий, дорожных условий и направлений автопилот, с которым можно будет полностью отказаться от ручного управления транспортным средством.

Подсистемы автоматического пилотирования и безопасности Volvo помогают водителям уже сейчас. В ноябре 2017 года система экстренного торможения в магистральном тягаче Volvo FH спасла жизнь школьнику, который перебегал дорогу в неположенном месте.