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Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
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Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани 

Рамблер 21 июня 2018
Элитная иномарка попала в дорожно-транспортное происшествие на Кубани. Инцидент произошёл в Динском районе. Представители оперативных служб сообщили, что в ночь на 20 июня в станице Пластуновская автомобиль «Ягуар», следовавший по трассе, слетел с дороги и влетел в жилой частный дом. По предварительной информации, водитель иномарки превысил скорость и не смог справиться с управлением. Чтобы избежать столкновения со столбом электропередач, он вывернул руль и угодил в стену дома. Автомобилист попытался скрыться, но по горячи следам его задержали. В момент столкновения в доме находились люди. От удара в доме выбило дверь и оконное стекло, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы отметили, Jaguar имел подмосковный регистрационный номер.
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