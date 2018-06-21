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Автомобиль «запрыгнул» на припаркованные машины в Уфе
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Автомобиль «запрыгнул» на припаркованные машины в Уфе 

ufa1.ru 2 часа назад
Потерявший управление водитель заехал на своих «Жигулях» на припаркованные у обочины машины. Детище отечественного автопрома осталось на земле одним лишь колесом — три других залетели на Mitsubishi Outlander и Renault Logan.
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