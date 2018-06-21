Автомобили Genesis, Kia и Hyundai признали самыми надежными в США

Местная компания J. D. Power представила очередное обновление рейтинга качества новых автомобилей на американском рынке.

Ежегодное исследование Initial Quality Study подразумевает опрос автовладельцев, которые рассказывают о своих впечатлениях про автомобиль в течении первых 90 дней после приобретения. Каждая марка или модель получает индекс — число одинаковых проблем на 100 машин (меньше число — лучше показатель).

Genesis G90 В 2018 году в рейтинге качества доминирует корейский автопром, оккупировавший первую тройку, а точнее компания Hyundai Motor Company, поскольку бренды Genesis, Kia и Hyundai принадлежат ей.

На первом месте разместился Genesis с индексом 68 (то есть, 68 жалоб на 100 машин), второе место Kia — 72/100, третье Hyundai — 74/100. На четвертом месте расположился Porsche (79/100), а на пятом Ford (81/100).

Kia Stinger GT Общий показатель качества растет на протяжении четырех лет. В рейтинге текущего года средний показатель стал рекордным за всю историю исследования — 93 жалобы на 100 автомобилей.

Напомним, в феврале портал «Карельские Вести» публиковал десятку лучших автомобилей для клиентов по версии издания Consumer Reports.

По материалам: www.kolesa.ru