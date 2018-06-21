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Автомобили Genesis, Kia и Hyundai признали самыми надежными в США
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Автомобили Genesis, Kia и Hyundai признали самыми надежными в США 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Местная компания J. D. Power представила очередное обновление рейтинга качества новых автомобилей на американском рынке.
Ежегодное исследование Initial Quality Study подразумевает опрос автовладельцев, которые рассказывают о своих впечатлениях про автомобиль в течении первых 90 дней после приобретения. Каждая марка или модель получает индекс — число одинаковых проблем на 100 машин (меньше число — лучше показатель).
Genesis G90  В 2018 году в рейтинге качества доминирует корейский автопром, оккупировавший первую тройку, а точнее компания Hyundai Motor Company, поскольку бренды Genesis, Kia и Hyundai принадлежат ей.
На первом месте разместился Genesis с индексом 68 (то есть, 68 жалоб на 100 машин), второе место Kia — 72/100, третье Hyundai — 74/100. На четвертом месте расположился Porsche (79/100), а на пятом Ford (81/100).
Самыми «некачественными» в рейтинге оказались Land Rover (160) на последнем месте, перед ним Jaguar (148), Volvo (122), Subaru (115), Mitsubishi и Chrysler — у обоих по 111.
Kia Stinger GT  Общий показатель качества растет на протяжении четырех лет. В рейтинге текущего года средний показатель стал рекордным за всю историю исследования — 93 жалобы на 100 автомобилей.
Напомним, в феврале портал «Карельские Вести» публиковал десятку лучших автомобилей для клиентов по версии издания Consumer Reports.
По материалам: www.kolesa.ru
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