Продажи автомобилей Lifan в России выросли в мае на 4% — до 1,3 тыс. машин

Объемы продаж автомобилей Lifan в России в мае 2018 г. увеличились на 4% по сравнению с тем же месяцем 2017 г. и составили 1,3 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «Продажи нового кроссовера Lifan X70 демонстрируют положительную динамику. С момента презентации модели за апрель было реализовано 110 автомобилей, в течение всего мая — 527 единиц. Таким образом, новинка становится самой популярной моделью Lifan в России, сообщает пресс-служба китайской марки. Второе и третье места по продажам заняли модели Myway и X50 соответственно. Всего в мае было реализовано 1 тыс. 327 автомобилей Lifan, что на 4% выше показателя годичной давности», — говорится в сообщении. Как напомнили в пресс-службе, компания Lifan презентовала новую модель городского кроссовера Lifan X70 в середине апреля 2018 г. Стоимость новинки начинается от 799 тыс. руб. за базовую комплектацию.