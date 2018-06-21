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Продажи автомобилей Lifan в России выросли в мае на 4% — до 1,3 тыс. машин
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Продажи автомобилей Lifan в России выросли в мае на 4% — до 1,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: Газета Daily
Объемы продаж автомобилей Lifan в России в мае 2018 г. увеличились на 4% по сравнению с тем же месяцем 2017 г. и составили 1,3 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Продажи нового кроссовера Lifan X70 демонстрируют положительную динамику. С момента презентации модели за апрель было реализовано 110 автомобилей, в течение всего мая — 527 единиц. Таким образом, новинка становится самой популярной моделью Lifan в России, сообщает пресс-служба китайской марки. Второе и третье места по продажам заняли модели Myway и X50 соответственно. Всего в мае было реализовано 1 тыс. 327 автомобилей Lifan, что на 4% выше показателя годичной давности», — говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, компания Lifan презентовала новую модель городского кроссовера Lifan X70 в середине апреля 2018 г. Стоимость новинки начинается от 799 тыс. руб. за базовую комплектацию.
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