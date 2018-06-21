Владельцы SKODA! Будьте уверены в своем автомобиле!

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Теперь ремонт и покраска Вашего автомобиля стали еще доступнее!

стоимость нормо-часа 1300 руб.покраска любой детали 7500 руб. * выгода на оригинальные детали 20%

Воспользуйтесь калькулятором кузовного ремонта для Вашего автомобиля.

Подробности любой из акций Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 780-9-780 Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru * акция распространяется только на автомобили марки ŠKODA

*стоимость нормо-часа 1300 руб. актуальная при кузовном ремонте с учетом приобретения оригинальных деталей и аксессуаров в Атлант-М Тушино

*предложение действительно при распечатке данной акции или демонстрации ее на мобильном устройстве