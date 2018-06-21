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Владельцы SKODA! Будьте уверены в своем автомобиле!
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Владельцы SKODA! Будьте уверены в своем автомобиле! 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Атлант-М Тушино заботится о своих клиентах и знает, как сделать сервисное обслуживание SKODA еще выгодней. Воспользуйтесь нашими специальными предложениями и будьте уверены в состоянии своего автомобиля!
Вам нужно плановое техническое обслуживание или полный комплекс услуг по обслуживанию автомобиля? Выберите тот пакет, который наилучшим образом подходит именно Вам!
Ваш автомобиль SKODA не на гарантии? Не беда!
Атлант-М Тушино заботится о Вашем автомобиле даже в постгарантийный период и предлагает индивидуальные условия обслуживания.
У Вашей SKODA имеются проблемы с кузовом? Мы это исправим!
Теперь ремонт и покраска Вашего автомобиля стали еще доступнее!
стоимость нормо-часа 1300 руб.покраска любой детали 7500 руб. * выгода на оригинальные детали 20%
Воспользуйтесь калькулятором кузовного ремонта для Вашего автомобиля.
Подробности любой из акций Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 780-9-780  Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  www.atlant-motors.ru  * акция распространяется только на автомобили марки ŠKODA
*стоимость нормо-часа 1300 руб. актуальная при кузовном ремонте с учетом приобретения оригинальных деталей и аксессуаров в Атлант-М Тушино
*предложение действительно при распечатке данной акции или демонстрации ее на мобильном устройстве
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