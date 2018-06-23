Супер-грузовик Tesla выпустили в город

Компания Tesla Motors приподняла занавес и показала прототип электрического грузовика Semi.

На этом ролике фура едет по мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско, США. Видео совсем короткое, но выглядит впечатляюще: огромный грузовик едет почти бесшумно и выглядит так, словно перенесся к нам из будущего.

Напомним, сейчас Tesla Semi проходит стадию испытаний, а выпустить грузовик в серийное производство Илон Маск обещает в 2019 году. Известны и кое-какие характеристики будущего грузовика: так, без груза фура может ускоряться до 100 км/ч за пять секунд, а с прицепом массой в 40 тонн — за 20 секунд. Также грузовик в максимальной комплектации способен проехать на одной зарядке 1 000 километров.

Напомним, в мае 2018 года компания Tesla получила около двух тысяч предварительных заказов на электрическую фуру. Стоить грузовик будущего будет от 150 до 180 тысяч долларов в зависимости от комплектации.