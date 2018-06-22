Вести.net: cмартфоны превратятся в ключи от автомобилей в следующем году

Ведущие автопроизводители и IT-компании договорились о стандарте электронного ключа, который позволит открывать и заводить машину со смартфона. Назвали функцию просто — цифровой ключ.

Volkswagen, Honda и Сообщается, что работать он будет на базе существующей технологии NFC, его внедрением будет заниматься консорциум автомобильных подключений. В него входят в частности такие производители как BMW General Motors , из технологических гигантов Apple , Samsung, LG и Panasonic.

В официальном заявлении организации говорится, что опцию можно будет использовать для разблокировки автомобиля, его запуска и даже для доступа другим людям. Выглядит это будет вероятно так, как сейчас выглядят бесконтактная оплата в магазине — пользователю надо будет разблокировать телефон с помощью сканера лица или отпечатка пальца, поднести его к автомобилю и тогда машина откроется, тоже самое, чтобы ее завести.