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Вести.net: cмартфоны превратятся в ключи от автомобилей в следующем году
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Вести.net: cмартфоны превратятся в ключи от автомобилей в следующем году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ведущие автопроизводители и IT-компании договорились о стандарте электронного ключа, который позволит открывать и заводить машину со смартфона. Назвали функцию просто — цифровой ключ.
Сообщается, что работать он будет на базе существующей технологии NFC, его внедрением будет заниматься консорциум автомобильных подключений. В него входят в частности такие производители как BMW, Volkswagen, Honda и General Motors, из технологических гигантов Apple, Samsung, LG и Panasonic.
В официальном заявлении организации говорится, что опцию можно будет использовать для разблокировки автомобиля, его запуска и даже для доступа другим людям. Выглядит это будет вероятно так, как сейчас выглядят бесконтактная оплата в магазине — пользователю надо будет разблокировать телефон с помощью сканера лица или отпечатка пальца, поднести его к автомобилю и тогда машина откроется, тоже самое, чтобы ее завести.
А теперь к другим новостям. Евросоюз на пороге того, чтобы фактически запретить мемы, один из ключевых элементов общения в интернете. Против документа уже выступили ученые, исследователи и пользователи интернета, в частности основатель Wikipedia Джимми Уэйлс. Подробности — в программе Вести.net.
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