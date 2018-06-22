В Майкопе автомобиль с беременной девушкой после ДТП завалило блоками. Видео

Автоледи перепутала педали газа и тормоза.

В столице Адыгеи на улице Железнодорожной в районе рынка произошла авария, участниками которой стали легковой автомобиль и манипулятор. За рулем легковушки находилась беременная женщина, которая, по ее собственному признанию, перепутала педали газа и тормоза и врезалась в грузовик-манипулятор, груженный бетонными блоками.

Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и съехал на обочину. Из накренившегося кузова посыпались строительные блоки — прямо на капот иномарки. К частью, женщина-водитель не пострадала.