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В Майкопе автомобиль с беременной девушкой после ДТП завалило блоками. Видео
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В Майкопе автомобиль с беременной девушкой после ДТП завалило блоками. Видео 

За рулем Кубань 22 июня 2018
Фото: За рулем Кубань
Автоледи перепутала педали газа и тормоза.
В столице Адыгеи на улице Железнодорожной в районе рынка произошла авария, участниками которой стали легковой автомобиль и манипулятор. За рулем легковушки находилась беременная женщина, которая, по ее собственному признанию, перепутала педали газа и тормоза и врезалась в грузовик-манипулятор, груженный бетонными блоками.
Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и съехал на обочину. Из накренившегося кузова посыпались строительные блоки — прямо на капот иномарки. К частью, женщина-водитель не пострадала.
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