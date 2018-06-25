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Эксперты составили топ-5 авто для студентов
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Эксперты составили топ-5 авто для студентов 

Свободная пресса 13 минут назад
Фото: Пятый канал
Названы автомобили, которые лучше всего подходят для студентов. Специалисты отбирали неприхотливые машины с невысокой ценой и дешевым обслуживанием.
Первое место рейтинга занял Volkswagen Golf четвертого поколения. Такие авто выпускали до 2004 году, но эксперты уверены, что они еще долго прослужат владельцу. Цена авто начинается от 120 тысяч рублей.
На втором месте оказался автомобиль Nissan Almera 2000 года выпуска. Купить его можно в среднем за 150 тысяч рублей.
Третье место рейтинга отдали Renault Logan первого поколения. Такие машины стоят от 90 до 120 тысяч рублей.
Четвертая строчка за Mazda 3. По словам специалистов, у авто отличные технические данные. Однако нарекания может вызвать качество лакокрасочного покрытия — его советуют проверять особенно тщательно. Просят за такую машины от 160 тысяч рублей.
Замыкает пятерку лидеров Lada 2110. Плюс этой машины — низкая цена (можно купить за 50 тысяч рублей) и доступность запчастей. Минус — нужно быть готовым к ремонту, пишет ФАН.
Ранее эксперты назвали самые популярные иномарки в России. Среди них оказались Hyundai Solaris, Renault Logan, KIA Rio и другие.
Автоновости: Эксперты рассказали, как купить автомобиль дешевле
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