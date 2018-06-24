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Составлен топ-5 идеальных для студентов автомобилей
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Составлен топ-5 идеальных для студентов автомобилей 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рейтинге самый дешевый автомобиль имеет начальный ценник от 50 тысяч рублей, а вот наиболее дорогая машина из списка заставит раскошелиться минимум на 150 тысяч рублей.
Эксперты портала SpeedMe выявили, что идеальным автомобилем для студентов является тот, который надежен, экономичен и неприхотлив в обслуживании. Специалисты составили рейтинг из пяти машин, которые более всего подходят для молодых водителей-студентов.
Первую строчку рейтинга занял хетчбэк Volkswagen Golf четвертого поколения, имеющий экономичный 75-сильный бензиновый мотор. Речь идет о машинах 2004-2006 годов выпуска. В настоящее время такой автомобиль можно приобрести в пределах 140 тысяч рублей.
Кроме того, на втором месте оказался седан или хетчбэк Nissan Almera 2000 года выпуска. Эта машина обойдется покупателям примерно в 150 тысяч рублей.
А вот замыкает тройку лидеров Renault Logan. Первое поколение этой модели можно приобрести за 90 тысяч рублей, но эксперты все же советуют подкопить и купить машину более «свежего» года выпуска.
В топ-5 оказались также японский автомобиль Mazda 3 с ценником от 160 тысяч рублей и отечественный ВАЗ-2110, стоимость которого начинается от 50 тысяч рублей.
Ранее был составлен рейтинг лучших бюджетных автомобилей для дачников.
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