Составлен топ-5 идеальных для студентов автомобилей

В рейтинге самый дешевый автомобиль имеет начальный ценник от 50 тысяч рублей, а вот наиболее дорогая машина из списка заставит раскошелиться минимум на 150 тысяч рублей.

Эксперты портала SpeedMe выявили, что идеальным автомобилем для студентов является тот, который надежен, экономичен и неприхотлив в обслуживании. Специалисты составили рейтинг из пяти машин, которые более всего подходят для молодых водителей-студентов.

Первую строчку рейтинга занял хетчбэк Volkswagen Golf четвертого поколения, имеющий экономичный 75-сильный бензиновый мотор. Речь идет о машинах 2004-2006 годов выпуска. В настоящее время такой автомобиль можно приобрести в пределах 140 тысяч рублей.

Кроме того, на втором месте оказался седан или хетчбэк Nissan Almera 2000 года выпуска. Эта машина обойдется покупателям примерно в 150 тысяч рублей.

А вот замыкает тройку лидеров Renault Logan . Первое поколение этой модели можно приобрести за 90 тысяч рублей, но эксперты все же советуют подкопить и купить машину более «свежего» года выпуска.

В топ-5 оказались также японский автомобиль Mazda 3 с ценником от 160 тысяч рублей и отечественный ВАЗ-2110, стоимость которого начинается от 50 тысяч рублей.

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