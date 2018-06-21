Ещё
Составлен ТОП самых популярных автомобилей в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен ТОП самых популярных автомобилей в Европе 

Daily-Motor 20 часов назад
Фото: Daily-Motor
Аналитики издания Focus2Move составили ТОП-10 самых популярных автомобилей на европейском авторынке. Данный рейтинг составлялся на основе статистической информации по объемам продаж новых легковушек в ЕС в период с января по май 2018 года.
Бестселлером авторынка Европы стал Volkswagen Golf с объемом реализации в 242 тысячи 700 единиц. На второй позиции по этому показателю оказался Volkswagen Polo — 161 тысяча 100 проданных машин. ТОП-3 замкнул Renault Clio с результатом в 160 тысяч 900 проданных автомобилей.
Далее в списке самых популярных автомобилей в «Старом Свете» расположились: Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Ford Focus, Peugeot 208 и Citroen C3.
Daily-Motor: последние новости
Названа десятка самых распространенных иномарок, выпущенных в РФ Штраф за нарушения ПДД на ж/д переездах вырос В Москве падает спрос на подержанные авто
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян11
Сбой системы: сын судьи не откупился от колонии178
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе8
Ад на Кутузовском: четверо погибших250
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение