Составлен ТОП самых популярных автомобилей в Европе 

Аналитики издания Focus2Move составили ТОП-10 самых популярных автомобилей на европейском авторынке. Данный рейтинг составлялся на основе статистической информации по объемам продаж новых легковушек в ЕС в период с января по май 2018 года.
Бестселлером авторынка Европы стал Volkswagen Golf с объемом реализации в 242 тысячи 700 единиц. На второй позиции по этому показателю оказался Volkswagen Polo — 161 тысяча 100 проданных машин. ТОП-3 замкнул Renault Clio с результатом в 160 тысяч 900 проданных автомобилей.
Далее в списке самых популярных автомобилей в «Старом Свете» расположились: Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Ford Focus, Peugeot 208 и Citroen C3.