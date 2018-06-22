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Иномарка уходила от погони во Владивостоке, но врезалась в припаркованные автомобили
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Иномарка уходила от погони во Владивостоке, но врезалась в припаркованные автомобили 

360tv.ru 1 час назад
На Народном проспекте столицы Приморского края в ночь на 22 июня произошло массовое дорожно‐транспортное происшествие. Так завершилась погоня инспекторов ГИБДД за водителем автомобиля Lexus.
Правонарушитель пытался скрыться от правоохранителей, которые начали преследование злоумышленника в районе 3-й Рабочей улицы.
По предварительным данным, в ночь на 22 июня сотрудники ГИБДД попытались остановить Lexus LS460L, но водитель седана предпочел скрыться от инспекторов. Автомобиль поехал в направлении Океанского проспекта. На Народном проспекте в районе кафе «Камбей» водитель иномарки не справился с управлением и «собрал» четыре припаркованных автомобиля.
В результате ДТП пострадал водитель Nissan Sunny, но он отказался от госпитализации.
Водителя Lexus отправили на медицинское освидетельствование.
Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства инцидента.
В Приморском крае на грунтовой дороге под Дальнереченском автомобиль «Почты России» перевернулся на крышу. Сотрудники организации не пострадали, машина получила серьезные повреждения.
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