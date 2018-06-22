Компания «Делимобиль» увеличила автопарк вдвое после покупки 3 тыс. Volkswagen Polo

Автомобильная группа «Авилон» передала федеральному оператору каршеринга «Делимобиль» 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo , которые будут доступны всем пользователям сервиса краткосрочной аренды машин в Москве. Сделка между «Авилоном» и «Делимобилем» стала крупнейшей в истории рынка каршеринг-услуг. До момента приобретения Volkswagen Polo суммарное количество автомобилей в парке «Делимобиль» составляло порядка 3 тыс. единиц во всех городах присутствия, что делало компанию самым крупным оператором каршеринговых услуг в России. С выходом на линию всех 3 тыс. приобретенных у «Авилона» машин в автопарке сервиса будет доступно более 6 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первая партия Volkswagen Polo в комплектации Drive — порядка 200 автомобилей — будет доступна пользователям каршеринга до конца июня текущего года. Стоимость минуты аренды едина для всех девяти городов России и будет зависеть от выбранного тарифа. С 6:00 и до 12:00 по тарифу «Базовый» стоимость минуты составит 3 руб., после полудня — 7 руб. В тарифе «Сказка» с полным страховым покрытием стоимость минуты составляет 8 руб. Стоимость одной минуты ожидания для всех тарифов — 2,5 руб. Согласно планам «Делимобиля», к концу осени текущего года все 3 тыс. автомобилей Volkswagen будут введены в эксплуатацию в Москве.

Соглашение о передаче 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo между «Делимобилем» и «Авилоном» стало крупнейшим в истории российского рынка по количеству выданных дилером авто каршерингу. Для «Авилона» сделка с «Делимобилем» стала самым крупным корпоративным контрактом в истории компании. Помимо продажи «Делимобилю» автомобилей Volkswagen Polo, «Авилон» также будет осуществлять сервисное обслуживание машин в Москве.