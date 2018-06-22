«Премиальное» ДТП: на Розы Люксембург столкнулись BMW, Lexus и троллейбус

На улице Розы Люксембург сегодня днём произошло «премиальное» ДТП. Столкнулись троллейбус и два дорогих кроссовера — BMW X3 Lexus RX350.

— Судя по всему, троллейбус ехал в правом ряду, а водитель BMW, увидев парковочное место, решил повернуть к нему из среднего ряда, аккурат перед троллейбусом, — рассказал читатель E1.RU, который стал свидетелем последствий ДТП. — Водитель троллейбуса — по тормозам, но ударяет в заднюю часть бока бэхи и смещается вправо, тем самым зацепив Lexus, который или там был запаркован, или стоял, пропуская поток.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД — они выясняют, кто виновен в аварии. В ТТУ сообщили, что никто из пассажиров и водителей не пострадал.

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