Ещё
«Премиальное» ДТП: на Розы Люксембург столкнулись BMW, Lexus и троллейбус
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Премиальное» ДТП: на Розы Люксембург столкнулись BMW, Lexus и троллейбус 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Розы Люксембург сегодня днём произошло «премиальное» ДТП. Столкнулись троллейбус и два дорогих кроссовера — BMW X3 и Lexus RX350.
— Судя по всему, троллейбус ехал в правом ряду, а водитель BMW, увидев парковочное место, решил повернуть к нему из среднего ряда, аккурат перед троллейбусом, — рассказал читатель E1.RU, который стал свидетелем последствий ДТП. — Водитель троллейбуса — по тормозам, но ударяет в заднюю часть бока бэхи и смещается вправо, тем самым зацепив Lexus, который или там был запаркован, или стоял, пропуская поток.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД — они выясняют, кто виновен в аварии. В ТТУ сообщили, что никто из пассажиров и водителей не пострадал.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, присылайте нам на электронную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.
e1.ru: последние новости
В страшном ДТП с квадроциклами погиб сын вице-президента УБРиР Алексея Овчинникова Врачи рассказали о состоянии девушки, выжившей в страшном ДТП с квадроциклами «Тормозить было некогда»: свидетель смертельной аварии на Восточной рассказал, как произошло ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян22
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе20
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: четверо погибших251
Создатель «Приоры» раскритиковал нынешние авто Lada2
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение