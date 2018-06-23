Вертолет эвакуировал в больницу в новой Москве мужчину с ожогами

Он отметил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

«Экипаж эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Остафьевскую улицу, дом 9, откуда забрал мужчину с термоожогами

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