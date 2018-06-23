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Вертолет эвакуировал в больницу в новой Москве мужчину с ожогами
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Вертолет эвакуировал в больницу в новой Москве мужчину с ожогами 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В новой Москве экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал в медучреждение мужчину, получившего ожоги, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
По его словам, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Остафьевскую улицу, дом 9, откуда забрал мужчину с термоожогами
«Экипаж эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
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