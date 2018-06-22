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«Яндекс» провел испытания автомобиля-беспилотника на федеральной трассе
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«Яндекс» провел испытания автомобиля-беспилотника на федеральной трассе 

Rambler News Service 1 час назад
Автомобиль Toyota Prius с беспилотными технологиями, разработанными сервисом «Яндекс. Такси», совершил поездку длинной в 780 км из Москвы до Казани, следует из видеоролика об испытании, опубликованного на сайте «Яндекса».
Большая часть пути машины пролегала по федеральной дороге М7 «Волга», при этом в кресле водителя был пилот-испытатель. Поездка заняла 11 часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.
«Он (пилот-испытатель) был готов в любой момент принять управление на себя, но поездка на 99% прошла в автоматическом режиме», — отмечает компания.
Задачей поездки было испытание автомобиля на загородной трассе в разнообразных дорожных условиях. Часть пути машина проделала в светлое время суток, а часть — в сумерках.
Во время испытательных поездок автомобиль собирал данные о дорожной обстановке — их используют для дальнейшего обучения технологии. Поездки проходят круглый год, в том числе и зимой. Заездам на дорогах общего пользования предшествуют многократные испытания автомобиля на закрытом полигоне, отмечает компания.
«Яндекс» проводит испытания беспилотников с 2017 года. Компания также проводила зимние тесты беспилотного автомобиля на закрытой территории. Компания не сообщала о получении разрешения ГИБДД на проведение тестов беспилотников на дорогах общего пользования.
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