BMW отзывает около 12 тысяч автомобилей в связи с «дизельным скандалом»

Ранее прокуратура Мюнхена начала проверку сообщений о манипуляциях BMW с системой очистки выхлопных газов в своих дизельных автомобилях. Выяснилось, что на 12 тысячах автомобилей BMW было установлено недопустимое программное обеспечение (ПО). Компания ожидала разрешения властей на установку исправленного ПО.

Как пишет издание, отзыву подлежат автомобили пятой и седьмой серии, которые выделяют слишком много оксида азота. Федеральное автомобильное ведомство (KBA) потребовало отзыва этих автомобилей из-за недопустимого отключающего оборудования, которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов.

По словам представителя компании, KBA одобрило обновление ПО, о котором уже уведомлены автовладельцы, пишет издание.

Как отмечает журнал, отзыв авто стал большой неудачей для концерна, так как в отличие от конкурентов они придерживались более высоких технических стандартов, а их автомобили показывали лучшие результаты на испытаниях.