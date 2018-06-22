Электромобиль «Овум» для московской полиции 

Электромобиль «Овум» создан Концерном «Калашников» по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока. Мощность — 15 кВт. Автомобиль разгоняется до 80 км/ч при запасе хода в 150 км. Масса — 500 кг. Электромобиль имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Кроме того, машина обладает высокой плавностью хода и низкой пожаро— и взрывоопасностью в случае аварии.