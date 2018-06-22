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Видео: машина провалилась в яму с кипятком
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Видео: машина провалилась в яму с кипятком 

ngs.ru 22 июня 2018
Фото: ngs.ru
На улице Волочаевской машина ушла под землю — автомобиль провалился в яму с кипятком. По словам очевидицы, происшествие случилось сегодня около 19.45.
«Там парковка, проходит труба, напротив стоматологии. Машина провалилась и сейчас ее кипяток обволакивает, тонет потихоньку. Там девушка стоит у автомобиля, сделать ничего не может», — рассказала Виктория, которая стала очевидицей происшествия.
По словам девушки, в салоне машины, когда та провалилась в яму с кипятком, никого не было, и пострадавших нет.
Опасные места для автомобилистов и пешеходов есть и на других улицах — новую подборку «Где дороги?» читайте на сайте.
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