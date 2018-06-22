Volvo в Украине запустила систему дистанционного управления автомобилями

Официальный импортер Volvo в Украине «Виннер Импортс Украина, Лтд» объявляет о запуске Cистеми

Volvo On Call в Украине.

Volvo On Call — интегрированная телематическая система, которая работает вместе с приложением для обеспечения

дистанционного управления автомобилем Volvo. Приложение Volvo On Call позволяет дистанционно

открывать и закрывать авто, прогревать или охлаждать его, проверять уровень топлива и находить вблизи АЗС, проверять состояние основных систем автомобиля, дистанционно запускать

двигатель, отправлять маршрут в навигационную систему и даже найти авто на переполненной парковке.

А в случае ДТП или при срабатывании подушек безопасности, система автоматически позвонит контактцентру,

чтобы вызвать экстренные службы. Приложение доступно на украинском языке для смартфонов на базе Android и iOS. Все это и многие другие функции доступно для владельца автомобиля дистанционно. Система Volvo On Call работает практически со всеми представленными на рынке устройствами от смартфонов и смарт-часов как Apple Watch к планшетам и ноутбукам с Windows 10. система

также совместима с технологией голосового управления, а это значит, что есть возможность пользоваться

всеми функциями Volvo On Call, подавая системе голосовые команды.

Volvo On Call дает возможность установить дополнительную SIM-карту. Таким образом в автомобиле будет

имеющийся доступ к интернету, обеспечивая более качественный сигнал от мобильного оператора, а ваш Sensus Connect сможет раздавать Wi-Fi для всех пассажиров.

Подписка Volvo On Call действительна в течение 15 лет с даты первой продажи автомобиля и закрепляется за автомобилем.

Внедрение этой системы является частью амбициозных планов бренда Volvo по упрощению жизни

человек. Отныне украинские владельцы автомобилей Volvo могут управлять функциями своего авто

лишь одним прикосновением на своем смартфоне.