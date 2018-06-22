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Полиция Ставрополя разыскивает взорвавших BMW X6 с водителем внутри
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Полиция Ставрополя разыскивает взорвавших BMW X6 с водителем внутри 

ИД «Собеседник» 53 минуты назад
Ставропольский бизнесмен погиб в результате взрыва собственного BMW X6 днем в четверг, 21 июня.
Как передает «Комсомольская правда», ЧП произошло 21 июня примерно в 14:20 около дома № 40 по Ставропольскому шоссе: элитный автомобиль BMW X6 полностью сгорел вместе с водителем внутри. Уточняется, что находившийся в машине пассажир успел покинуть авто за несколько секунд до инцидента.
Первоначально выдвигались версии, что автомобиль сам загорелся из-за проблем с проводкой или другой технической неисправности. Однако очевидцы утверждали, что до начала пожара они услышали хлопок. По данным правоохранительных органов, на владельца иномарки было совершено покушение, а хлопок являлся звуком сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ).
В настоящее время по подозрению в совершении убийства разыскиваются двое мужчин. По данным полиции Ставрополя, они передвигаются на автомобиле Hummer и могут быть вооружены.
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