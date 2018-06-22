Полиция Ставрополя разыскивает взорвавших BMW X6 с водителем внутри

Ставропольский бизнесмен погиб в результате взрыва собственного BMW X6 днем в четверг, 21 июня.

Как передает «Комсомольская правда», ЧП произошло 21 июня примерно в 14:20 около дома № 40 по Ставропольскому шоссе: элитный автомобиль BMW X6 полностью сгорел вместе с водителем внутри. Уточняется, что находившийся в машине пассажир успел покинуть авто за несколько секунд до инцидента.

Первоначально выдвигались версии, что автомобиль сам загорелся из-за проблем с проводкой или другой технической неисправности. Однако очевидцы утверждали, что до начала пожара они услышали хлопок. По данным правоохранительных органов, на владельца иномарки было совершено покушение, а хлопок являлся звуком сработавшего самодельного взрывного устройства (СВУ).