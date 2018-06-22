БМП разогналась и придавила белоруса

Неподалеку от белорусского города Гродно боевая машина пехоты (БМП) наехала на легковой автомобиль, в котором находился человек. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «АвтоГродно».

Отмечается, что колонна военной техники направлялась в сторону города. На повороте БМП ушла в занос и выехала на встречную полосу.

Находившийся в легковой машине мужчина получил травмы — его зажало в салоне деформированными элементами кузова. «Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать. Он пойдет на поправку», — рассказал очевидец.