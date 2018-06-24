Ирландия намерена отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство планирует запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории страны. Об этом сообщает Autocar.

По его словам, такой шаг невозможен без поддержки общества и определенно потребует глубоких изменений в привычной жизни ирландцев.

Он также добавил, что инициативная группа предлагает полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Ирландии в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена прекратить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году.