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Ирландия намерена отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
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Ирландия намерена отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство планирует запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории страны. Об этом сообщает Autocar.
По его словам, такой шаг невозможен без поддержки общества и определенно потребует глубоких изменений в привычной жизни ирландцев.
Он также добавил, что инициативная группа предлагает полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Ирландии в 2030 году.
Ранее сообщалось, что Великобритания намерена прекратить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году.
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