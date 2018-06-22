Жители Воронежа отметили Smart Roadster как самый быстрый и компактный автомобиль 

В 2003 году мировой автомобильный рынок пополнился моделью Smart Roadster, модель из разряда малого класса.
После двух лет активных продаж производитель Daimler AG прекратил производство модели. За период двух лет было выпущено с конвейера около 44 тысяч автомобилей. Самый последний автомобиль был передан Музею Mercedes-Benz.
Один из редких экземпляров был замечен на улицах Воронежа, автомобиль вызвал у горожан восхищение, ведь в столице Черноземья есть постоянная проблема — парковочные места, не все автомобили помещаются на парковках. Этот автомобиль окрестили как «быстрый и компактный», который сможет достигнуть пункта назначения в кратчайшее время и поместится даже в самое на первый взгляд маленькое место. Некоторыми очевидцами был отмечен визуальный вид автомобиля, ведь в такой даже «Девушку не стыдно посадить, утереть нос гонщикам и беспрепятственно припарковаться у работы».