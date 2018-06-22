Жители Воронежа отметили Smart Roadster как самый быстрый и компактный автомобиль

В 2003 году мировой автомобильный рынок пополнился моделью Smart Roadster , модель из разряда малого класса.

После двух лет активных продаж производитель Daimler AG прекратил производство модели. За период двух лет было выпущено с конвейера около 44 тысяч автомобилей. Самый последний автомобиль был передан Музею Mercedes-Benz

Один из редких экземпляров был замечен на улицах Воронежа, автомобиль вызвал у горожан восхищение, ведь в столице Черноземья есть постоянная проблема — парковочные места, не все автомобили помещаются на парковках. Этот автомобиль окрестили как «быстрый и компактный», который сможет достигнуть пункта назначения в кратчайшее время и поместится даже в самое на первый взгляд маленькое место. Некоторыми очевидцами был отмечен визуальный вид автомобиля, ведь в такой даже «Девушку не стыдно посадить, утереть нос гонщикам и беспрепятственно припарковаться у работы».