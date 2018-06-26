В КНР девушка разбила Ferrari сразу после выезда из автосалона

В Китае девушка разбила новый Ferrari сразу после выезда из автосалона

В Китае в городе Вэньлин китаянка разбила арендованный суперкар Ferrari 458 Italia спустя несколько минут после выезда из автосалона. Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail на собственном канале в YouTube.

Девушка потеряла контроль над автомобилем из-за плохих погодных условий — дорога была мокрой. В результате Ferrari врезался в ограждение, после чего столкнулся с BMW , который влетел в другой автомобиль. Незадолго до аварии китаянка снимала видео из машины, хвастаясь арендованным авто.

"Первый раз за рулём Ferrari. Это действительно самое потрясающее ощущение", — говорит девушка на видео.

О том, была ли застрахована ответственность китаянки, не сообщается. В результате ДТП никто серьёзно не пострадал.