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Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера
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Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В китайском городе Вэньлин женщина за рулем арендованного Ferrari 458 Italia не справилась с управлением и врезалась в отбойник, повредив несколько автомобилей, двигавшихся в противоположном направлении. Инцидент произошел сразу после выезда из дилерского центра. Ролик с моментом, предшествующим аварии, и самим ДТП опубликован изданием Daily Mail в сети YouTube.
[Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП] (https://motor.ru/selector/oneoffcrashes.htm)
По информации пользователей Reddit, на суперкаре была отключена антипробуксовочная система, а также активирован трековый Race-режим работы управляющей электроники. Одно из предположений — это мог сделать сам арендодатель, чтобы продемонстрировать звук выхлопной системы.
Под капотом Ferrari 458 Italia установлен атмосферный двигатель V8 объемом 4,5 литра. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Первую «сотню» суперкар разменивает уже через 3,4 секунды и способен достигнуть максимальной отметки в 325 километров в час.
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