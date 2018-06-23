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Женщина села за руль Ferrari и разбила его через пару минут
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Женщина села за руль Ferrari и разбила его через пару минут 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
В китайском городе Венлинг женщина арендовала спортивный автомобиль Ferrari 458 и через несколько минут врезалась в дорожное ограждение, спровоцировав аварию с участием еще двух машин. Об этом пишет The Sun.
Садясь в спорткар, женщина сказала, что она впервые за рулем Ferrari. «Это вправду самое удивительное ощущение», — добавила она.
Через несколько минут после этого, как указывает Daily Mail, водитель Ferrari потеряла управление, машину занесло, затем автомобиль протаранил ограждение и врезался в ехавший по встречной полосе BMW, а тот в свою очередь задел Nissan. Последний снес другую часть ограждения и на мгновение вылетел на встречную полосу.
У спорткара стоимостью около 500 тысяч фунтов стерлингов (почти 42 миллиона рублей) оказалась сильно повреждена передняя часть, помимо этого, отвалилось переднее левое колесо. Благодаря сработавшим подушкам безопасности женщина, находившаяся за рулем Ferrari, не получила серьезных травм, здоровью потерпевших также ничто не угрожает.
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