Самые любимые модели Audi в Топ-5 от экспертов

Одно из исследований эксперты полностью посвятили автомобилю Audi , так же уточняется, что ТОП-5 составлен для автомобилей вторичного рынка.

В списке самых популярных мы расположили самые популярные модели автомобиля, которые пользуются наибольшей популярностью среди потребителей. По мнению специалистов, Audi, не смотря на все его действительно ценные качества, такие как — долговечность, кузов не поддатливый к каррозии, мощный двигатель и т.д автомобиль имеет вполне разумный ценник. Именно поэтому транспорт так ценят потребители.

На первом месте расположилась модель Audi 100 . Второе место было отдану Audi 80 , специалисты говорят, что на автомобильном рынке ещё осталось немного экземпляров, например не плохой вариант автомобиля с 1,8 и 2.0 двигателями, не уступает и транспорт оснащённый дизельным двигателем.

Audi Q5 расположилась на третьем месте и по мнению экспертов ему отдано почётное третье место. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве мощный двигатель на 3,2 литра, мощность до 270 «лошадей».

Осталось распределить два места, 4-ое досталось Audi A6 C5, автомобили славятся максимальным уровнем надёжности, также они очень комфортны. Мощность двигателя разнообразная, начиная от 110, заканчивая 450 «лошадей»,