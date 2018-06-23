Самые любимые модели Audi в Топ-5 от экспертов 

Одно из исследований эксперты полностью посвятили автомобилю Audi, так же уточняется, что ТОП-5 составлен для автомобилей вторичного рынка.
В списке самых популярных мы расположили самые популярные модели автомобиля, которые пользуются наибольшей популярностью среди потребителей. По мнению специалистов, Audi, не смотря на все его действительно ценные качества, такие как — долговечность, кузов не поддатливый к каррозии, мощный двигатель и т.д автомобиль имеет вполне разумный ценник. Именно поэтому транспорт так ценят потребители.
На первом месте расположилась модель Audi 100. Второе место было отдану Audi 80, специалисты говорят, что на автомобильном рынке ещё осталось немного экземпляров, например не плохой вариант автомобиля с 1,8 и 2.0 двигателями, не уступает и транспорт оснащённый дизельным двигателем.
Audi Q5 расположилась на третьем месте и по мнению экспертов ему отдано почётное третье место. Автомобиль имеет в подкапотном пространстве мощный двигатель на 3,2 литра, мощность до 270 «лошадей».
Осталось распределить два места, 4-ое досталось Audi A6 C5, автомобили славятся максимальным уровнем надёжности, также они очень комфортны. Мощность двигателя разнообразная, начиная от 110, заканчивая 450 «лошадей»,
Автомобиль Audi A4 B5 замкнул рейтинг, модель расположилась на 5 месте. Эксперты выделили у автомобиля отличное качество сборки, автомобиль практически не страдает от коррозии. Мощность двигателя 1,8 литров на 125 «лошадиных сил».