Из Volkswagen Beetle и Subaru GL умелец собрал странное авто

В Соединённых Штатах один из автолюбителей смог соединить два, вроде бы совсем разных автомобиля: Subaru GL и Volkswagen Beetle

В результате получилась абсолютно новая, хотя и довольно страшная машина.

Правда, многие отмечают, что автомобиль выглядит очень эффектно.

Фото гибрида из хэтчбека Subaru и Volkswagen появились в соцсетях, хотя никаких больше подробностей не сообщается. По всей вероятности, новый автомобиль был создан из двух старых.

Также надо отметить, что местный умелец впихнул туда компоновку из двух разных машин. Ведь мотор у первой стоит сзади, а у второй машины — впереди.

Кстати, это и породило споры у многочисленных болельщиков. Одни уверены, что в нынешней модели движок стоит спереди, а другие люди убеждены, что сзади.