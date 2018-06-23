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BMW M2 Competetion появится на российском рынке уже 1 июля 2018 года
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BMW M2 Competetion появится на российском рынке уже 1 июля 2018 года 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн BMW запускает в продажу новую модель автомобиля BMW2 Competetion.
Автомобиль будет экспортироваться в Россию уже с июля 2018 года, российские диллеры приобретут транспорт в ораничееных количествал. Транспорт получил мотор отсвоих предшественников BMW M3 и BMW M4. Стоимость модели будет не меньше 4,2 миллиона российских рублей.
Также производитель предлагает дополнительные опции в виде 6-ти ступенчатой КПП или 7-ми, такое дополнение желающие смогут приобрести добавив к сумме указанной выше ещё около 400 тысяч.
С нулевого состояния до 100 километров в час, автомобиль может разогнаться всего за 4,2 секунды, транспорт также повышет скорость до 250 километров.
Специалисты BMW разработали опционный пакет M Drivers Package, который также продаётся отдельно и позволяет увеличить скорость дополнительно на 30 километров в час.
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