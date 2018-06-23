BMW M2 Competetion появится на российском рынке уже 1 июля 2018 года

Автоконцерн BMW запускает в продажу новую модель автомобиля BMW2 Competetion.

Автомобиль будет экспортироваться в Россию уже с июля 2018 года, российские диллеры приобретут транспорт в ораничееных количествал. Транспорт получил мотор отсвоих предшественников BMW M3 BMW M4 . Стоимость модели будет не меньше 4,2 миллиона российских рублей.

Также производитель предлагает дополнительные опции в виде 6-ти ступенчатой КПП или 7-ми, такое дополнение желающие смогут приобрести добавив к сумме указанной выше ещё около 400 тысяч.

С нулевого состояния до 100 километров в час, автомобиль может разогнаться всего за 4,2 секунды, транспорт также повышет скорость до 250 километров.

Специалисты BMW разработали опционный пакет M Drivers Package, который также продаётся отдельно и позволяет увеличить скорость дополнительно на 30 километров в час.