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Выгорел дотла: В Башкирии загорелся автобус
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Выгорел дотла: В Башкирии загорелся автобус
ufa1.ru
1 час назад
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Недалеко от Павловского водохранилища загорелся пассажирский автобус. За считанные минуты пламя охватило кузов и уничтожило автомобиль
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